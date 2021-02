Intesa Sanpaolo: oltre 30 mln per progetti sostenibilità pmi

Intesa Sanpaolo ha erogato 30 milioni di euro per progetti di sostenibilità delle pmi di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Le opportunità degli investimenti in economia circolare saranno illustrate a 200 imprese del nord ovest oggi, nel webinar organizzato dalla banca in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo specializzata in innovazione e trasformazione digitale. Un momento di confronto che proseguirà, con varie modalità per tutto l'anno. Il Gruppo ha creato un plafond di 6 miliardi di euro per gli investimenti sostenibili e un plafond dedicato di 2 miliardi di euro per gli innovativi finanziamenti Sustainability Loans, che premiano con riduzioni di tasso il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito Esg. In Italia nel 2018 il 67% delle imprese con 3 e più addetti ha intrapreso almeno un'azione per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività. Percentuale in linea in Piemonte (67%), Liguria (68%), poco più alta in Valle d'Aosta (70%). Circa 1 impresa su 10 sceglie di ridisegnare il processo produttivo o di adottare nuovi modelli di produzione per ridurre l'impatto ambientale.