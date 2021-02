Giorno Ricordo: Piemonte, togliere a Tito il cavalierato

"Come ogni 10 febbraio onoriamo il ricordo delle migliaia di Italiani del Confine orientale uccisi nelle foibe, ma ancora una volta le celebrazioni sono turbate dal paradosso di trovare ancora il Maresciallo Tito tra i Cavalieri della Repubblica, senza che in oltre cinquant'anni si sia provveduto a revocare questa prestigiosa onorificenza al responsabile di questi massacri". Così, in occasione del Giorno del ricordo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Cooperazione internazionale, Maurizio Marrone. Il Piemonte si unisce all'appello del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, chiedendo che il Parlamento discuta velocemente le proposte che prevedono la revoca del riconoscimento. "Sono depositate in Parlamento, infatti, alcune proposte di legge che prevedono la revoca di tale onorificenza al dittatore jugoslavo e che, purtroppo, giacciono in attesa della discussione e della votazione - osservano Cirio e Marrone -. Da un lato, con una legge del 2004 votata a larghissima maggioranza, lo Stato ha istituito il Giorno del Ricordo in memoria dell'esodo giuliano-dalmata e della tragedia delle Foibe, dall'altro continua a a vedere presente l'ingombrante figura di Tito nell'elenco delle persone onorate dalla decorazione di più alto profilo istituzionale. Una contraddizione che continua a far male".