Vaccini: Pd, anche il Piemonte adotti il metodo "panchina"

"Anche la Regione Piemonte adotti il metodo 'panchina' già attivato dalla Regione Lazio per evitare lo spreco di dosi di vaccino covid19". Lo chiedono, in una nota, i consiglieri regionali del Pd Daniele Valle e Domenico Rossi. "Ogni giorno durante i turni di vaccinazione possono esserci defezioni dell'ultimo minuto per problemi personali o di salute, quelle dosi di vaccino però non devono andare perse - sostengono gli esponenti dem -. Seguendo l'esempio di Israele, la Regione Lazio ha previsto di affidare alle Uscar quelle dosi per farle a domicilio agli over 80 che hanno già aderito alla campagna". "In questo modo è possibile salvare le dosi, destinandole in maniera trasparente alla fascia di popolazione più fragile che potrà anche anticipare i tempi di attesa - concludono Valle e Rossi -. Per questo ci rivolgiamo alla Regione in modo che fin da subito si lavori alla predisposizione di questo doppio binario di vaccinazione".