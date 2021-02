Embraco: sindacati chiedono tavolo a Regione Piemonte

Fim, Fiom, Uilm, Uglm di Torino hanno chiesto alla Regione Piemonte la convocazione urgente del tavolo di crisi con il curatore fallimentare di Ventures Production (ex Embraco) dopo l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per tutti i 398 lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri (Torino). Le organizzazioni sindacali chiedono alla curatela la sospensione immediata della procedura e, al nuovo Governo, non appena insediato, la convocazione urgente del tavolo Italcomp. "E' indifferibile un intervento incisivo del Mise di concerto con le Regioni Piemonte e Veneto per costituire la nuova società Italcomp e mettere in sicurezza i 400 lavoratori di Torino e i 300 della Acc di Belluno", dicono i sindacati.