Torino: promozione per ex capo di gabinetto di Appendino

Paolo Giordana, l'ex capo di gabinetto della sindaca di Torino Chiara Appendino, ruolo da cui si era dimesso dopo che aveva tentato di far togliere una multa a un amico, avra' una promozione. L'ex braccio destro della prima cittadina, coinvolto insieme a lei nel processo per i fatti di piazza San Carlo, e' infatti risultato vincitore di un 'interpello' per una posizione organizzativa. In particolare Giordana, da anni dipendente del Comune, sara' applicato alla Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro, dove si occupera' di bandi, acquisti e vendite per l'area edilizia residenziale pubblica.