EDILIZIA SANITARIA

74 milioni per gli ospedali piemontesi

Via libera al decreto Speranza che stanzia quasi un miliardo a livello nazionale. La parte del leone ai presidi cuneesi del Santa Croce e Carle e al San Luigi di Orbassano. Tutti gli interventi

Novecento milioni per rimettere in sesto gli ospedali d’Italia. Di questi, oltre 74 milioni arriveranno in Piemonte dove sono in programma 19 interventi strutturali da completare entro il 2033. È quanto previsto dal decreto del ministero della Salute Roberto Speranza, approvato oggi dalla Conferenza Stato-Regioni: una iniezione di denaro pubblico per l'edilizia sanitaria, in attesa - se arriveranno - dei fondi del Mes. Si tratta di risorse messe a disposizione dalla finanziaria del 2019 e ora finalmente disponibili.

La parte del leone la fanno i presidi ospedalieri dell’azienda cuneese Santa Croce e Carle che ottengono 33,5 milioni per lavori di adeguamento antisismico e antincendio. Il resto delle risorse si dividono tra buona parte dei principali ospedali della regione, dal San Luigi di Orbassano (15 milioni) al presidio di Chivasso (5,9 milioni), dall’Edoardo Agnelli di Pinerolo (5 milioni) al Mauriziano di Torino (1,5 milioni). Qui tutti gli interventi previsti