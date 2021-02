Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 11 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti serali, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2059m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un promontorio anticiclonico favorisce una bella giornata di Sole, dai monti alle pianure. Cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche foschia mattutina sulla pianura piemontese. Clima non freddo grazie ai valori massimi diurni sui 12-13 gradi anche in Valpadana. Ventilazione anche moderata nord-occidentale, specie su Alpi e Liguria.