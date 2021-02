Sanità: Bonomo (Pd), 36 milioni per ospedali torinesi

Dieci milioni di euro per lavori di ristrutturazione e ammodernamento negli ospedali del Canavese e, più in generale, 36 milioni per quelli della provincia di Torino. Gli interventi sono stati inseriti all'interno del decreto del ministero della Salute, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni: si tratta di risorse della Legge Finanziaria del 2019 ora finalmente disponibili. A darne notizia la deputata canavesana del Pd, Francesca Bonomo: "Investimenti importanti per affrontare al meglio l'emergenza in corso ma che risulteranno strategici soprattutto per la post-pandemia". L'esponente Dem sollecita la Regione Piemonte "a valutare il potenziamento delle altre strutture sul territorio, la costruzione del nuovo ospedale del Canavese e la realizzazione di nuove Case della Salute, visto che all'interno del Piano del Recovery Fund sono presenti una serie di fondi dedicati al potenziamento della sanità territoriale".