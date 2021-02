Banca Intermobiliare: perdita in calo a 11 mln (-71,6%)

Banca Intermobiliare ha chiuso il 2020 con "risultati superiori agli obiettivi del piano strategico 2019-2024 e in significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente": la perdita consolidata è pari a 11 milioni di euro, in miglioramento rispetto al rosso di 38,8 milioni dell'esercizio precedente (-71,6%). Il risultato della gestione operativa, esclusi i costi di ristrutturazione one-off, pur negativo per 8,3 milioni di euro, è in deciso miglioramento - sottolinea una nota - rispetto all'esercizio precedente (negativo per 17,4 milioni). La raccolta totale è pari a circa 4,5 miliardi (5,1 miliardi al 31 dicembre 2019), il portafoglio crediti verso la clientela è pari a 194 milioni (-7,6%). Nonostante gli impatti della crisi sanitaria, Banca Intermobiliare "ha regolarmente proseguito il processo di rafforzamento, trasformazione e rilancio del gruppo, sulla base del Piano Strategico 2019-2024".