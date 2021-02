Tv: Torino tra location nuova stagione serie L'amica geniale

C'è anche Torino tra le location che ospitano le riprese della nuova stagione della serie tv campione d'ascolti L'Amica Geniale, tratta dal terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante, edito in Italia da Edizioni E/O. Lunedi' 22 febbraio si battera' il primo ciak torinese della serie le cui riprese sono iniziate lo scorso novembre tra Napoli e Caserta. Dopo 3 settimane di preparazione cast e troupe gireranno per sei giorni in diverse location del centro, perlopiù presso la Facoltà di Chimica di via Pietro Giuria e a Palazzo Campana (sedi dell'Università di Torino). L'individuazione di tali spazi e' stata determinante per le riprese che vedranno la protagonista Lenù (Margherita Mazzucco) recarsi a Milano all'inizio degli anni '70 per presentare il suo primo libro. Le riprese torinesi - realizzate con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - vedono la presenza sul set di varie figure professionali piemontesi, tra cui la Location Manager Cristina Vecchio, l'ispettore di produzione Daniele Morini e la Casting Director Luana Vellisgic. Saranno coinvolte circa 300 comparse piemontesi. "Siamo molto soddisfatti di poter ospitare una produzione di così grande successo internazionale nella nostra città" commenta il presidente di Film Commission Torino Piemonte Paolo Damilano. "Le architetture e le location di Torino e del Piemonte sanno soddisfare le più diverse esigenze produttive, permettendoci di attrarre progetti e storie anche ambientate altrove, proprio come in questo caso".