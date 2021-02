Vaccini: Cirio scrive a Draghi, vogliamo farli nelle aziende

Il Piemonte chiede al premier incaricato Mario Draghi di avviare la vaccinazione in proprio a carico delle aziende. E' quanto deciso durante l'incontro fra la Regione e le Camere di Commercio piemontesi. Lo annuncia, a margine della riunione, il governatore Alberto Cirio, che ha inviato una comunicazione in tal senso al premier incaricato Mario Draghi. "Diciamo che il Piemonte e' pronto - spiega -. A fianco della campagna di vaccinazione pubblica, che facciamo e in cui crediamo, chiediamo di autorizzarci a vaccinare i lavoratori a carico delle aziende, che sono pronte e chiedono solo di poter ripartire e far lavorare i propri lavoratori in sicurezza".

"In Piemonte abbiamo un piano vaccinale, che è quello nazionale, e siamo molto performanti, siamo tra le regioni prime in Italia a farlo. Ma il nostro mondo delle imprese ci chiede la possibilità, a pagamento, di fare i vaccini ai propri lavoratori e noi abbiamo voluto assecondare questa richiesta perché ha un interesse pubblico fondamentale. Da un lato - precisa Cirio - garantire che la produttività delle nostre aziende continui e, dall'altro, solleveremmo il pubblico che potrà così concentrarsi di più sulle categorie più fragili. Due percorsi paralleli, che non si toccano, che non hanno interscambi ma che vanno autonomamente". "Abbiamo dato mandato a Scr di fare un'indagine di mercato, per non perdere tempo, per vedere davvero dove nel mondo questi vaccini si possono comprare, quanti e a che prezzo - spiega ancora Cirio -. Parallelamente le Camere di Commercio fanno un'analisi di carattere giuridico per la possibilità di fare da tramite tra l'azienda che li comprerà e utilizzerà per i propri lavoratori e noi che metteremo a disposizione l'indagine di mercato. Tutto - conclude - si chiude con la comunicazione al Governo".