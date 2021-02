Embraco: arcivescovo Nosiglia, non possiamo arrenderci

"Apprendiamo con grande rammarico e con notevole preoccupazione l'evolversi della situazione dei lavoratori e delle lavoratrici ex Embraco. La procedura di licenziamento collettivo avviata per la stragrande maggioranza delle persone coinvolte mina il già precario equilibrio di quella comunità dei lavoratori, all'interno di un contesto sociale sempre più sfilacciato e preoccupante". Lo afferma l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia. "Si tratta di un'altra speranza disillusa - afferma l'arcivescovo - in un cammino particolarmente accidentato, in quanto anche questa ennesima via di reindustrializzazione sembra arrivata al capolinea. Non possiamo però arrenderci: tutta la Chiesa torinese auspica e si augura che ci siano ancora lo spazio e gli strumenti, grazie all'intervento delle Istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, per poter trovare una soluzione dignitosa per il lavoro e per tutte le famiglie coinvolte".