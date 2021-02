Coronavirus: in Piemonte ricoveri tornano sotto quota 2mila

Balzo dei nuovi contagi da Coronvirus in Piemonte, 1.189 nelle ultime 24 ore, ma 215 sono relativi alla giornata di ieri. Lo precisal'Unità di crisi regionale. I positivi al tampone rappresentano il 5.9% dei 20.128 tamponi eseguiti. Dei 1.189 nuovi casi, gli asintomatici sono 430 (36,2%). Registrati anche 22 decessi, di cui tre di oggi, e 1.026 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 150, tre in meno di ieri, quelli negli altri reparti 1.956, 47 in meno di ieri e, per la prima volta, sotto quota 2mila. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.067. Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato 235.267 casi di Coronavirus, 9.089 decessi e 214.005 guariti.