Torino: Amore, "io massacrata, non sono quella persona"

"Quel post l'ho subito tolto e ho già chiesto scusa, mi stanno massacrando. Non sono la persona che stanno descrivendo". La consigliera comunale M5s di Torino, Monica Amore, commenta così la denuncia della comunità ebraica nei suoi confronti per il suo post antisemita. "Ho appreso della denuncia questa mattina. Mi sono già scusata con la comunità ebraica torinese e con tutti i cittadini che involontariamente ho offeso con la pubblicazione di quella vignetta - ribadisce -. Non era mia intenzione e volevo incontrare la comunità ebraica per spiegare e spero ancora ci sia la possibilità di farlo".