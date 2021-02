Scorie nucleari: Città Metropolitana Torino chiede 2 mesi di proroga

Una proroga di due mesi per presentare le osservazioni alla proposta della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee e del progetto preliminare per la collocazione del deposito unico nazionale delle scorie nucleari. E' quanto chiesto a Sogin dalla Città Metropolitana di Torino, nella cui area si trovano due delle aree individuate, a Carmagnola e Caluso-Mazzè-Rondissone. Secondo il vicesindaco metropolitano Marco Marocco "la mole e la complessità delle informazioni e valutazioni sottoposte alla consultazione sono tali da richiedere un rilevante complesso di analisi geologiche, geografiche, urbanistiche, demografiche, ingegneristiche ed economiche. Riteniamo che l'iter di adozione della Carta nazionale - aggiunge Marocco - debba contemperare la finalità di individuare un sito con la correttezza degli strumenti impiegati e la garanzia di imparzialità". Marocco precisa che, in base alla normativa, "Sogin è titolare del procedimento di consultazione e può modificarne i termini. Pertanto il termine di 60-90 giorni per la conclusione della consultazione pubblica e' nella disponibilità della Sogin stessa a cui chiediamo di prorogarlo di ulteriori 60 giorni per consentire la più ampia partecipazione dei portatori di interessi qualificati".