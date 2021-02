Cirio, dati Piemonte fanno sperare conferma zona gialla

"Il nostro Rt si attesta allo 0,92 e tutti gli altri valori sono ampiamente in soglia. Sono dati che fanno ben sperare per la conferma della nostra regione in zona gialla ". Lo ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, nel giorno in cui è attesa la 39ma pagella ministeriale per quanto riguarda le regioni. La conferma in zona gialla, ha sottolineato ancora Cirio, "vuol dire tanto anche per le nostre montagne che da lunedì potranno tornare a vivere un momento di normalità. Tutto questo - ha ribadito - mantenendo sempre condizioni e comportamenti di attenzione e sicurezza".