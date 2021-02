Covid: Federalberghi, sui ristori a noi solo le briciole

"L'entità dei ristori erogati agli hotel torinesi e' pari al 3,8% contro il 53% che lo Stato ha erogato al Comune per compensare i mancati introiti della tassa di soggiorno": lo afferma Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, che si appella al nuovo Governo per ottenere più fondi. "Il Comune di Torino, che nel 2019 aveva incassato oltre 8 milioni di euro dalla tassa di soggiorno - sottolinea Borio - è stato indennizzato per 4 milioni e 350 mila euro, pari al 53.3%. In proporzione, alle strutture ricettive che hanno perso l'80% del fatturato nel 2020, sono stati erogati ristori per il 3,8%, 61 mila euro circa, calcolati sui mancati incassi del mese di aprile. Una situazione simile a quella registrata a Napoli, Firenze, Roma e Venezia". "Il quadro che emerge dall'indagine condotta dalla Federazione nazionale - aggiunge Borio - rivela come il comparto turistico-ricettivo abbia ricevuto indennizzi per nulla adeguati alla perdita di fatturato. Auspichiamo che il nuovo Governo tenga in considerazione questi aspetti e intervenga in soccorso di un comparto che rappresenta il 13% del Pil italiano, collocando ai primi posti dell'agenda i ristori perequativi".