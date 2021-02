Favori in Procura, Csm assolve Padalino

Questa mattina il Consiglio Superiore della Magistratura ha emesso sentenza di assoluzione dall'accusa di illeciti disciplinari, "per essere rimasto escluso l'addebito", nei confronti del pm di Torino Andrea Padalino. Il pubblico ministero, ora in servizio al tribunale civile di Vercelli, era sotto processo dal 2018 per aver nascosto ai suoi superiori delle indagini svolte dai carabinieri della polizia giudiziaria della Procura di Torino senza che vi fossero stati iscrizioni di reato o assegnazione di fascicoli. Per i presunti favori all'interno del palazzo di giustizia subalpino, Padalino resta indagato a Milano per abuso d'ufficio.