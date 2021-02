Embraco: ipotesi cig Covid per fermare licenziamenti

Potrebbe essere usata la cassa integrazione Covid per fermare i 400 licenziamenti alla ex Embraco. La disponibilità a verificare le condizioni per sospendere la procedura è stata manifestata - secondo quanto si apprende da fonti Mise - dal liquidatore, che dovrà verificare le condizioni di fattibilità, durante l'incontro in videoconferenza tra il Mise, i rappresentanti della Acc Wanbao in amministrazione straordinaria e della procedura fallimentare Ventures. A tal proposito verra' organizzata per la prossima settimana un incontro con il Min lavoro. Per quanto riguarda lo stabilimento di Riva di Chieri (Torino), "i rappresentanti di Ventures - sempre secondo fonti Mise - hanno dato disponibilità rispetto alla richiesta del commissario Castro di visitare il sito per poterne valutare l'utilizzo nell'ambito del progetto Italcomp. Le parti, con la garanzia del monitoraggio da parte del Mise, continueranno ad aggiornarsi sui vari aspetti discussi in vista anche dell’incontro previsto per la prossima settimana".