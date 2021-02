San Valentino: Epat Torino, ristoranti perdono oltre 9,5 milioni

San Valentino amaro per il mondo della ristorazione. Il divieto di cenare insieme a Torino e provincia peserà per 9 milioni e mezzo di minori ricavi rispetto alla festa dell'anno scorso sui conti di un settore già in ginocchio da ormai un anno. Lo afferma Claudio Ferraro, direttore Epat Torino. "E non ci sarà alcun beneficio - osserva - sul piano della sicurezza sanitaria perché i giovani di certo non rinunceranno ad incontrarsi. Con i ristoranti aperti non solo avrebbero potuto passare la serata nel modo che da sempre è il più consueto, ovvero a tavola, ma lo avrebbero fatto in assoluta sicurezza senza dover girovagare in strada alla ricerca di qualche soluzione di fortuna".