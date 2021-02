Borghi in Festival, Sauze d'Oulx capofila bando MiBact

Il Comune di Sauze d'Oulx è capofila per il bando MiBact "Borghi in Festival" in base ad un accordo di partenariato di rete con l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea. "Abbiamo aderito convintamente al fine di creare opportunità di sviluppo attraverso l'incentivazione di imprese culturali, creative e innovative di comunità, di rafforzare l'offerta turistica dei territori e di promuovere le eccellenze dei nostri borghi alpini", spiega il sindaco, Mauro Meneguzzi. Il progetto è denominato "Scenario Montagna 2.0 - Borghi in Festival. "Vogliano strutturare attraverso la Cultura un ecosistema che operi in modo strategico e sinergico per una 'Montagna 2.0 in grado di intercettare sia nuovi residenti sia nuovo turismo, nonché di incubare nuove competenze e forme di impresa - spiega il primo cittadino -, andando oltre la centralità esclusiva dello sci e creando attrattiva sul territorio anche in bassa stagione. Creare le condizioni per un ripopolamento sostenibile e smart del territorio favorendo, nel contempo, lo sviluppo imprenditoriale di nuove progettualità a carattere innovativo".