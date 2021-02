Maxi tamponamento sulla Torino-Bardonecchia, due morti

Maxi tamponamento sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, all'altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand. Almeno una ventina le auto coinvolte, con diversi feriti, a causa del ghiaccio sull'asfalto. L'autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia, con uscita obbligatoria a Susa. Le prime immagini, diffuse sui social, sono di panico tra gli automobilisti. In corso l'intervento di polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Si aggrava il bilancio del maxi tamponamento avvenuto questa mattina, a causa dell'asfalto ghiacciato, sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Un automobilista ferito nell'incidente, che ha convolto almeno 25 mezzi, è morto, una donna di 71 anni è decdeduta durante il trasporto in ospedale. Diversi i feriti. Sul posto stanno operando la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118. Secondo l'ultimo aggiornamento della Questura di Torino, i feriti sono più di dieci, di cui uno grave. Le forze dell'ordine stanno intervenendo in un contesto molto complesso. L'autostrada è ancora chiusa.