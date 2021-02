Torino: aggrediti militanti Fdi, terza volta in un mese

Alcuni attivisti di Fratelli d'Italia sono stati aggrediti a Torino, in piazza Foroni, durante un volantinaggio. Due sono stati portati all'ospedale Giovanni Bosco. Secondo quanto è stato ricostruito, ad agire sono stati cinque individui a volto coperto e armati di catene, che hanno anche ribaltato banchetto e bandiere. A Torino è la terza azione in un mese contro gli attivisti Fdi: il primo si è verificato in corso Cincinnato, il secondo ha riguardato un gruppo di militanti che attacchinava. "Pretendiamo - dichiarano Enrico Sforzese e Paola Ambrogio, esponenti torinesi di Fratelli d'Italia - da parte del sindaco e di tutte le istituzioni cittadine una presa di posizione netta e immediata, e che vengano presi provvedimenti repentini per estirpare da Torino il cancro di violenza e intolleranza rappresentato dai centri sociali".