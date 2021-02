Governo: sindaco Mondovì, bene conferma Dadone

Soddisfazione nel cuneese per la nomina a ministro di Fabiana Dadone, monregalese di nascita e, in attesa della nomina dei sottosegretari, unica piemontese nel governo di Mario Draghi. "Per Mondovì e il monregalese la conferma anche nell'esecutivo Draghi del ministro Dadone, che è espressione di questo territorio, è da salutare positivamente - osserva il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano -. Al neoministro monregalese rinnovo gli auguri di buon lavoro con l'auspicio di continuare la fattiva collaborazione che vi è sempre stata".