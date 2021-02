Internet: nasce a Biella la card per collezionare i follower

Nasce a Biella la prima card interattiva per collezionare follower e stringere amicizie su Instagram: una iniziativa utile - spiegano i promotori - anche agli esercizi commerciali e alle attività professionali portate avanti via social. L'idea è di un manager, Christian Cordero, da anni impegnato nel settore spettacolo e comunicazione che qualche anno fa fece parlare di sé con il suo Love bus game, un pullman che portava a bordo single alla ricerca dell'anima gemella. La Magic Like Card funziona per contatto: basta avvicinarla a uno smartphone e sullo schermo apre il proprio profilo Instagram dando la possibilità immediata al proprietario dello smartphone di aggiungere la pagina a quelle seguite.