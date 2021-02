Droga: polizia interrompe festino e trova serra marijuana

A tradirli gli schiamazzi e la musica ad alto volume che di notte avevano costretto i vicini a chiamare la polizia: un festino di studenti ha portato alla scoperta di una piccola serra domestica di marijuana allestita in un appartamento in via Camerana a Torino. I cinque inquilini, tutti studenti, avevano invitato un paio di amici per la serata. Il forte odore di marijuana, proveniente da una stanza, era frutto di 4 piante, alte circa 60 centimetri, cresciute grazie ad un ventilatore, due lampade argentate ed un deumidificatore, un bilancino di precisione, 4 flaconi di fertilizzante, un barattolino contenente 4 grammi di marijuana. Il proprietario della sostanza è stato denunciato.