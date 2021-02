Vaccino: Piemonte, migliaia di pre-adesioni in pochi minuti

Boom di pre-adesioni alla campagna vaccinale contro il Covid in Piemonte. "A pochi istanti dalla partenza delle piattaforme - spiega la Regione - per le preadesione alla campagna vaccinale abbiamo avuto già oltre 2.000 adesioni da parte del personale docente e non docente scolastico, della formazione professionale e universitario. E oltre 4.000 adesioni per gli over 80 caricate dai medici di famiglia".