Covid: Cirio, danno enorme per sci mi rivolgo a Draghi

"Il danno è enorme. Le stazioni sciistiche, che è un anno che non lavorano, hanno speso gli ultimi soldi per prepararsi all'apertura di oggi, nel rispetto delle regole che Roma gli aveva dato. Ed è per questo che noi siamo rimasti allibiti e mi rivolgo al neo presidente Draghi". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo a Sky TG24 sullo stop alla riapertura degli impianti sciistici. "Io voglio vedere l'ordinanza del ministro Speranza - ha aggiunto - come l'ultimo atto del vecchio governo Conte, perché non posso e non voglio vederlo come primo atto del nuovo governo Draghi. E allora mi rivolgo a lui, chiedo che la tutela reale di queste imprese, di queste lavoratrici e lavoratori, passi dalle parole dei mesi passati ai fatti di oggi". "Per organizzarci al meglio - ha spiegato Cirio - ho convocato per questa mattina una giunta straordinaria, per muovere i primi passi formali verso il nuovo governo".