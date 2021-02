Sci: Bardonecchia si mobilita, flash mob contro lo stop

Bardonecchia si mobilita contro lo stop agli impianti di sci. Un flash mob è in programma nel pomeriggio in Via des geneys, sulla piazza della Chiesa. Interviene anche Marco Bussone, presidente dell'Uncem, l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, Marco Bussone. "Dopo troppi rinvii, da un mese vi era la data del 15 febbraio, certa e sulla quale si sono definite le modalità di apertura, organizzazione e limitazioni. Modalità proposte dalle Regioni e validate dieci giorni fa dal Comitato tecnico scientifico - ricorda Bussone -. Uncem, con tutti i Comuni montani, ritiene inopportuno un ulteriore rinvio. Si permetta alla montagna di tornare in pista".