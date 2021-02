Forza Italia: Scanderebech nuovo capogruppo

Dopo aver lasciato il gruppo di Forza Italia alla Camera, Osvaldo Napoli ufficializza l'uscita dagli azzurri anche a Torino. Con una lettera inviata al presidente del Consiglio comunale, Francesco Sicari, Napoli ha formalizzato oggi la sua uscita da Forza Italia e annunciato l'intenzione di costituire il Gruppo consiliare 'Cambiamo', la formazione che fa riferimento al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Il Gruppo consiliare di Forza Italia resta dunque con un solo componente, la consigliera Federica Scanderebech, che ha da poco aderito al partito. Nel 2026 Napoli era stato candidato sindaco dagli azzurri ed era così entrato come consigliere in Sala Rossa. Ha di recente aderito a Forza Italia anche il consigliere Raffaele Petrarulo, che in Consiglio continua però ad essere presente nel gruppo Sicurezza e legalità verso Forza Italia.