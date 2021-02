"Furbetti" del reddito di cittadinanza, 15 denunciati

Alcuni avevano omesso di dichiarare eredità e vincite al gioco, altri hanno “dimenticato” immobili e redditi provenienti da attività imprenditoriali. Quindici persone, tutte residenti in provincia di Asti, sono state denunciate dalla guardia di finanza per avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Tra i “furbetti”, segnalati alle procure di Asti e di Alessandria, c'era anche una famiglia che, pur stando sotto lo stesso tetto, aveva dichiarato di vivere singolarmente e in prevalente assenza di reddito. La somma totale indebitamente percepita dai denunciati, secondo la guardia di finanza, ammonta a 114mila euro.