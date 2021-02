Sci: Coppa, chiusura spero sia colpo di coda passato governo

"Quanto accaduto nello scorso weekend, il blocco dell’attività sciistica comunicata poche ore prima del suo inizio, spero sia un colpo di coda del vecchio governo, qualcosa che non si ripeterà più. Il mondo imprenditoriale ha bisogno di ritrovare fiducia nel futuro o sarà una vera tragedia economica in Italia e nel nostro Piemonte". Lo ha affermato Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino presentando i dati dell'Osservatorio Congiunturale. "Mi auguro che da governo Draghi venga molto più rispetto per il mondo imprenditoriale italiano e per il comparto del turismo, perno fondamentale del nostro sistema economico, intorno al quale ruotano oltre al commercio, la cultura e la tenuta sociale".