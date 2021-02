Ance Vercelli Novara, eletto il nuovo presidente

Luigi Falabrino è il nuovo presidente di Ance Novara Vercelli, l'Associazione nazionale costruttori edili che rappresenta 60 imprese del settore e 1.200 addetti aderenti a Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Falabrino, 56 anni, è amministratore e socio unico delle società novaresi Fabrica srl e Fabrica Impianti srl, ed è stato eletto all’unanimità dall'assemblea di Ance Novara Vercelli. Confermato Francesco Sogno Fortuna come vice presidente; completano il Consiglio generale Davide Belle', Nicolò Bertini, Elena Boltro, Elena Bona, Giovanna Mastrotisi e Daniele Notari. "Ringrazio tutti gli associati - dichiara Falabrino -. La linea che perseguirò nel mio mandato sarà legata all'etica, al rispetto delle leggi, al rilancio e all'innovazione tecnologica ed ecologica del nostro settore, anche grazie alle opportunità economiche previste da Next Generation Eu. Inoltre mi impegnerò personalmente, in accordo e in collaborazione con gli enti istituzionali, per promuovere azioni di contrasto delle forme di lavoro irregolare e per garantire il massimo supporto a chi opera quotidianamente in sicurezza".