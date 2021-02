Covid: Piemonte, 959 positivi 22 morti

Anche oggi in Piemonte si registra un calo dei ricoverati per Covid, nei dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione: in terapia intensiva sono 138 (- 3 rispetto a ieri), negli altri reparti 1.875 (- 25). Più basso anche il dato sui decessi, 22 (di cui 5 registrati oggi), contro i 37 di ventiquattr'ore prima. Aumentano invece i nuovi casi positivi, 959 (contro i 771 di martedì), ma è molto più alto il numero dei tamponi processati, 22.151 (contro i 18.824 di ieri). Il rapporto positivi/tamponi è 4,3%, la quota asintomatici 35.2%. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.137, i guariti +996, gli "attualmente positivi" 12.150.