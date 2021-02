Sanità: ospedale Valle Belbo, via libera Consiglio regionale

La Regione Piemonte completerà con 14 milioni di euro il presidio ospedaliero Valle Belbo a Nizza Monferrato, attualmente struttura non finita di due piani, costruendo il terzo piano previsto nel progetto iniziale. Il nuovo edificio, originariamente pensato come ospedale di comunità, sarà trasformato in una sede distaccata dell'ospedale di Asti. Il via libera oggi in Consiglio regionale, con un sì bipartisan al progetto dell'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi. "Il sito a suo tempo individuato per costruire l'ospedale a Nizza Monferrato - ha spiegato Icardi prima del voto - aveva la significativa denominazione di 'raneto', ed è andato sott'acqua appena si è cominciato a scavare. Ci sono stati così costi aggiuntivi con relativo contenzioso, e per questo l'edificio si è fermato a due piani anziché arrivare a tre. Ora la struttura è abbandonata: noi abbiamo pensato di ripristinare il progetto originale, completando l'ospedale con il terzo piano e attrezzandolo con l'impiantistica necessaria". "Valle Belbo - ha aggiunto - era previsto come ospedale di comunità, abbiamo invece stabilito che sia trasformato in sede distaccata di quello di Asti. Avrà così anche un reparto di medicina per acuti. Sembra la soluzione migliore per le necessità della realtà locale, in modo da evitare ai pazienti il trasferimento da una sede all'altra, quando passano dall'acuzie alla lungodegenza".