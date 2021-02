Post antisemita, Amore indagata per diffamazione

La consigliera comunale di Torino Monica Amore, del Movimento 5 Stelle, è indagata per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Titolare dell'inchiesta il procuratore aggiunto Emilio Gatti che ha aperto un fascicolo dopo l'esposto presentato dall'avvocato Tommaso Levi per conto della comunità ebraica di Torino. La vicenda è quella del post su Facebook in cui associava alle testate del Gruppo Gedi alcune caricature antisemite.