Piemonte: Comitato, legge elettorale rispetti parità genere

Una legge elettorale regionale che rispetti la parità di genere. È la prima richiesta emersa dal Tavolo Decidere di Torino Città per le Donne, il comitato nato nei mesi scorsi in vista delle prossime amministrative con l'obiettivo di sottoporre ai candidati e futuri amministratori una serie di proposte per una città davvero a misura di donna e per sostenere la promozione della democrazia paritaria. Fra i temi proprio la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, sul quale il Comitato giudica il Piemonte "indietro nel contesto di rinnovamento normativo e culturale. Il Piemonte è l'unica regione non a statuto speciale che ancora non si è dotata di una nuova legge elettorale e i risultati sono davanti agli occhi di tutti, con 8 donne su 51 consiglieri". Per questo ToXD ha invitato formalmente la Regione "a promuovere nel più breve tempo possibile il processo legislativo di approvazione di una nuova legge elettorale regionale che sia, non solo pienamente rispettosa delle leggi ma anche di avanguardia. Non rispondere a questo appello rappresenterebbe un pericoloso passo indietro nella storia delle conquiste democratiche del Paese".