Covid: Nursing Up, fare ordine per assunzioni infermieri

È necessario, anzi impellente, mettere ordine nelle assunzioni degli infermieri in Piemonte uniformando lo scorrimento delle graduatorie di coloro che hanno partecipato al bando per l'assunzione a 36 mesi. Ciò perché molte aziende del Piemonte, purtroppo, fanno riferimento a bandi vecchi e non a quello con assunzioni a 36 mesi appena svolto, bloccando così l'assunzione di coloro che hanno partecipato quest'ultimo bando. Ci va un migliore controllo della Regione sulle aziende e sulla loro operatività riguardo alle assunzioni". Lo afferma il segretario regionale del Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri. Il Nursing Up, sindacato degli Infermieri e delle professioni sanitarie, "segnala ancora una volta come le assunzioni di infermieri, così necessarie in questo periodo, proseguano ancora troppo a rilento. L'unico modo è quello di scorrere più velocemente le graduatorie senza creare intoppi burocratici che di fatto blocchino il procedimento. E poi va fatta ulteriore chiarezza sulle assunzioni dei vaccinatori che, anche queste, continuano a procedere a macchia di leopardo, senza un criterio coerente e chiaro che possa mettere tutti sullo stesso piano, oltretutto senza applicare (e ciò purtroppo accade in molte aziende) le prestazioni aggiuntive a 50 euro l'ora come disposto dalle direttive nazionali".