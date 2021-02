Torino: Giovani FI, stop alle aree pedonali improvvisate

"Basta pedonalizzazioni improvvisate a Torino": lo chiedono i Giovani di Forza Italia, che questa mattina hanno manifestato con un sit-in in Corso Marconi per presentare una petizione popolare rivolta all'amministrazione comunale di Chiara Appendino sulla pedonalizzazione di Corso Marconi e i progetti di mobilitaà per San Salvario. Con i giovani azzurri guidati dal coordinatore regionale Ludovico Seppilli e i commercianti della zona, erano presenti anche anche i consiglieri comunali e il coordinatore cittadino Marco Fontana. "Il sit in di oggi - dice Seppilli con il coordinatore cittadino Marco Gitto - è solo il primo passo di quello che sarà un lungo percorso che vedrà i giovani passare dall'essere semplici militanti a diventare classe dirigente. Partiamo da San Salvario ma arriveremo in tutti i quartieri".