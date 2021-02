Zooprofilattico: Radicali e + Europa, Durando incompatibile

I Radicali e + Europa hanno chiesto la convocazione del cda dell'Istituto Zooprofilattico di Torino "per verificare la situazione di incompatibilità del presidente Piero Durando, il non rispetto della legge sulla rappresentanza di genere, e la perdurante assenza di un direttore generale effettivo". Nel mirino il presidente da poco nominato, che non può ricoprire l'incarico, affermano, "perché lo statuto dell'ente impedisce il terzo mandato". La richiesta di convocazione del cda è stata inviata via pec da Alberto Ventrini dell'Associazione Aglietta e Marco Cavaletto di + Europa a presidente e direttore generale dello Zooprofilattico di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, al ministro della Sanità, ai presidenti delle tre Regioni e rispettivi assessori. Il cda, sostengono, deve esprimersi sul presidente e sulla "palese violazione della legge che prevede che il genere meno rappresentato nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in borsa e comunque delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni sia pari ad almeno un terzo dei componenti", considerando che nell'attuale cda non figurano donne. Inoltre, aggiungono, "da ben due anni l'Istituto è retto da un direttore generale facente funzioni, Angelo Ferrati, che è anche il direttore sanitario: sarebbe ora di indire un bando per la nomina del nuovo direttore generale".