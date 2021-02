Sanità: Valsesia protesta, lacune organizzative in Asl

Dalle visite di controllo per diabetici rinviate di un anno, agli 8 respiratori donati per la Terapia intensiva di Borgosesia ma mai arrivati. Sono tanti gli interrogativi che il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta, in rappresentanza della Valsesia porrà alla Conferenza dei sindaci dell'Asl di Vercelli, in programma lunedì. Tra le questioni sollevate c'è anche la mancanza dal luglio scorso di un medico di base a Scopa, un problema finito anche in Consiglio regionale. "La pandemia - spiega Pietrasanta, appena eletto nella giunta regionale dell'Uncem - non può essere usata come scusa di malfunzionamenti del Sistema Sanitario. Queste problematiche vanno affrontate con serietà, determinazione e coraggio altrimenti arriveremo al punto di non ritorno; il territorio, i sindaci, il deputato Tiramani, il consigliere regionale Dago, tutta la politica è unita in questa battaglia. Difficilmente ci fermeremo alle sole promesse". Tra i temi che verranno sollevati, la "disorganizzazione programmatica e ritardi nel turnover degli specialisti collocati in pensione o trasferiti in altra sede".