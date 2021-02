Superstrada Vercelli-Novara, opportunità da non perdere

"E' giunto il momento di andare oltre al campanilismo fine a se stesso, accettabile solo per gli eventi sportivi, e strutturare il quadrante orientale del Piemonte per un reale sviluppo ecosostenibile, come sia la Regione che gli enti locali stanno progettando". A dirlo è Gian Carlo Locarni, segretario cittadino della Lega di Vercelli e responsabile Ambiente della Lega Salvini Piemonte, che interviene sulla progettazione della strada a 4 corsie Vercelli-Novara, arteria attesa da anni che potrebbe essere finanziata con i soldi del Recovery Fund. "Questa - sottolinea - è un'opportunità da non tralasciare: la superstrada sgraverà dal traffico veicolare leggero e pesante i paesi presenti tra i due capoluoghi di provincia, garantendo una maggior qualità della vita per i loro abitanti. Due capoluoghi di provincia che mettono da parte il campanilismo, e si uniscono per la creazione reale di un distretto economico, non possono che puntare su infrastrutture agili e veloci; se poi le stesse infrastrutture portano anche benefici ai cittadini dei paesi intermedi non possiamo che rallegrarcene".