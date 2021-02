Vaccini: Asl Novara, campagna over 80 importante passo avanti

Franca, classe 1925, è stata la prima over 80 ad essere vaccinata all'Asl di Novara, nel primo giorno dedicato alle vaccinazioni anti-Covid per i più anziani. "Si tratta di un importante passo avanti nella campagna vaccinale - commenta Arabella Fontana, direttore generale dell'Asl -, che vede protagonisti i più fragili. Mentre abbiamo quasi completato le inoculazioni per i rappresentanti delle forze dell'ordine e abbiamo iniziato con il personale scolastico, sarà poi la volta dei disabili e dei malati". Sono circa 20 mila gli over 80 della provincia di Novara e 10 mila sono già stati segnalati dal loro medico di famiglia alla Regione, che si occupa di programmare le vaccinazioni. "In questo momento abbiamo programmato 450 inoculazioni al giorno per i nostri anziani - ha aggiunto Fontana - ma se arriveranno le dosi in maniera sufficiente contiamo di arrivare a mille ogni giorno, riservando sabato e domenica per gli insegnanti". Sono una trentina i vaccinatori utilizzati dall'Asl, tra cui due team forniti dall'azienda ospedaliero-universitaria di Novara.