Sanità: "supereroi" all'Infantile di Alessandria

Si sono calati dalle finestre dell'ospedale infantile di Alessandria per salutare e far sorridere i bimbi ricoverati. I volontari del gruppo Clown Marameo l'hanno fatto vestiti da supereroi: c'erano Hulk, Spiderman, Capitan America, Ironman. E c'era anche un "drone clown", con i palloncini gonfiati a elio per portarli direttamente su balconi e finestre dell'ospedale da dove i piccoli pazienti si sono affacciati per godersi lo spettacolo.