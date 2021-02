Covid: 802 nuovi positivi in Piemonte, aumentano ricoveri

Sono 802 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 6.7% degli 11.988 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 262 (32,7%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che nelle ultime 24 ore ha registrato anche otto decessi e 582 guariti. Tornano a crescere i ricoveri in terapia intensiva, otto in più rispetto a ieri per un totale di 138 pazienti, mentre negli altri reparti i ricoverati sono 1.868, undici in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.801. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 242.977 positivi, 9.265 decessi e 220.905 guariti.