Covid: focolaio tra i banchi, chiude scuola Valchiusa

Scuola media chiusa per Covid a Vico Canavese, Comune di Valchiusa. Lo ha deciso la dirigente scolastica a fronte di tredici casi positivi al virus tra alunni e personale. La stessa scuola, che fa parte dell'istituto comprensivo di Vistrorio, aveva già chiuso per lo stesso motivo a metà gennaio. I 95 studenti del plesso seguiranno per tutta la settimana le lezioni a distanza.