Dadone per sport

Dicono che… il marasma in cui è piombato il M5s potrebbe giovare a Fabiana Dadone. La grillina cuneese, dopo aver traslocato dal ministero della Pubblica amministrazione a quello meno blasonato delle Politiche giovanili, potrebbe infatti ricevere nelle prossime ore un’altra ambitissima delega, quella allo Sport. La composizione della squadra dei sottosegretari, più complicata del previsto, e la riduzione della compagine dei 5 stelle per via delle molte defezioni, avrebbe tra gli altri effetti quello della mancata assegnazione dell’incarico ad hoc, soluzione per evitare di alterare troppo gli equilibri tra i partiti. E così la Dadone si ritroverebbe a guidare un dicastero di peso.