Torino: si amplia il progetto del Campus Diffuso

Cresce il progetto del Campus Diffuso a Torino, una sperimentazione per promuovere opportunità di studio e servizi sul territorio cittadino, che nella sua prima fase ha visto l'attivazione, negli scorsi mesi estivi, di oltre 900 posti per lo studio. Un successo che ha convinto Comune, Edisu, Università e Politecnico ad avviare una riprogettazione del Campus Diffuso coinvolgendo Centri del Protagonismo Giovanile, Case del Quartiere, Patti di Collaborazione per i Beni Comuni, Circoli Arci e avviando un'interlocuzione con la Diocesi. In quest'ottica la Giunta comunale ha approvato una delibera che ha l'obiettivo di identificare una lista di spazi e uno schema di accordo con le realtà che verranno identificate attraverso interlocuzioni con le rappresentanze studentesche e con i Cda dei rispettivi enti. "Credere in una città a misura di giovani - sottolinea l'assessore Marco Giusta - significa creare luoghi, spazi e servizi per lo studio, per l'aggregazione e per il lavoro al fine di far restare e crescere nuove generazioni".