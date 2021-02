Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, mercoledì 24 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3115m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata con tempo ampiamente soleggiato ovunque. Clima primaverile nelle ore diurne, con temperature massime sui 18-20°C. Venti deboli anche sulla riviera ligure, dove il mare sarà poco mosso.