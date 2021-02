Smog: ambientalisti, Torino ripristini la Ztl

Ripristinare la Ztl, sospesa da un anno a causa dell'emergenza sanitaria, "per la salute di tutti". A chiederlo è un gruppo di associazioni ambientaliste e per la mobilità attiva, fra cui Bike Pride Fiab Torino, comitato provinciale per l'Unicef, Legambiente greenTO Aps, Pro Natura Torino e Torino Respira, il comitato dal cui esposto è partita l'indagine che vede coinvolti i vertici di Comune e Regione degli ultimi due mandati. "In attesa di vedere un nuovo progetto di Ztl, più efficace e con una maggiore estensione oraria e territoriale" le associazioni auspicano "il ripristino immediato della Ztl, così come già avvenuto a Milano e nelle altre città. L'obiettivo - affermano - dev'essere di contribuire con ogni azione al miglioramento della qualità dell'aria, per ridurre i rischi per la salute umana e risparmiarci l'ennesima costosa procedura di infrazione di cui si è ampiamente parlato in questi giorni". Per le associazioni "è il momento di agire, di invitare chi può a usare la bicicletta e di mettere in atto i dovuti controlli per far rispettare i provvedimenti già formalizzati, come il limite di velocità dei 20 km/h nei controviali e il rispetto delle strade scolastiche".